Стало известно, как богатые украинцы избегают мобилизации

Пленный Герман: Состоятельные украинцы покупают бронь от мобилизации в ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Состоятельные украинцы покупают бронь и фиктивные документы от мобилизации. Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Николай Герман.

Он уточнил, что среди способов избежать мобилизации у богатых украинцев также популярен бег за границу. У обычных людей таких возможностей нет.

«Те, кто состоятельные, их не мобилизуют, потому что у них уже куплены какие-то бумаги, брони какие-то, у них это все есть. Те, которые состоятельные», — рассказал пленный для РИА Новости.

По его словам, состоятельные украинцы уехали за границу: за ту же сумму, что просят за уклонение от службы, проще рискнуть и пересечь границу.

Герман подчеркнул, что это нелегальные способы. Например, люди вплавь пересекают реки, прячутся в кузовах авто и даже летят на дельтапланах.

Накануне глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* признал, что Украина исчерпала мобилизационный ресурс.

* — Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

