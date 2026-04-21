«Бук-М3» сбил две управляемые авиабомбы ВСУ на Доброполье

«Расчет зенитного ракетного комплекса “Бук-М3” гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск “Центр” уничтожил две управляемые авиационные бомбы украинских формирований на добропольском направлении зоны проведения специальной военной операции», — сообщили в министерстве.
Цели были выявлены на значительном удалении — на дальности до 90 километров После получния данных комплекс выполнил захват и сопровождение целей, привел ЗРК в боевую готовность и осуществил пуск ракет.
Также на добропольском направлении расчетами отдельного батальона войск беспилотных систем 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки была зафиксирована активность БПЛА ВСУ на линии боевого соприкосновения. Операторы дронов-перехватчиков уничтожили порядка пяти гексакоптеров ВСУ.