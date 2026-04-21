Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бук-М3» сбил две управляемые авиабомбы ВСУ на Доброполье

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» группировки войск «Центр» сбил две управляемые авиационные бомбы ВСУ на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчет зенитного ракетного комплекса “Бук-М3” гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск “Центр” уничтожил две управляемые авиационные бомбы украинских формирований на добропольском направлении зоны проведения специальной военной операции», — сообщили в министерстве.

Цели были выявлены на значительном удалении — на дальности до 90 километров После получния данных комплекс выполнил захват и сопровождение целей, привел ЗРК в боевую готовность и осуществил пуск ракет.

Также на добропольском направлении расчетами отдельного батальона войск беспилотных систем 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки была зафиксирована активность БПЛА ВСУ на линии боевого соприкосновения. Операторы дронов-перехватчиков уничтожили порядка пяти гексакоптеров ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше