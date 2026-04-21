РСЗО «Ураган» уничтожил живую силу и пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожил живую силу и пункт управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие самоходного артиллерийского полка 4-й танковой дивизии танковой армии группировки войск “Запад” уничтожили пункт управления тяжелыми гексакоптерами и живую силу ВСУ в Харьковской области, применим реактивную систему залпового огня “Ураган”, — говорится в сообщении.

Там отметили, что пункт временной дислокации и площадка для запуска гексакоптеров были выявлены на окраине одного из населенных пунктов в Купянском районе.

Кроме того в Харьковской области операторы БПЛА уничтожили воздушным тараном пять разведывательных беспилотников ВСУ. Дроны противника были обнаружены расчетами радиолокационных станций подразделения войсковой ПВО 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». Операторы РЛС навели находящиеся в воздухе на боевом дежурстве FPV-истребители для перехвата вражеских БПЛА. Операторы расчетов истребителей беспилотников зенитной ракетной батареи оперативно настигли пять разведывательных дронов, осуществив их таран и уничтожение в воздухе.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше