«Военнослужащие самоходного артиллерийского полка 4-й танковой дивизии танковой армии группировки войск “Запад” уничтожили пункт управления тяжелыми гексакоптерами и живую силу ВСУ в Харьковской области, применим реактивную систему залпового огня “Ураган”, — говорится в сообщении.
Там отметили, что пункт временной дислокации и площадка для запуска гексакоптеров были выявлены на окраине одного из населенных пунктов в Купянском районе.
Кроме того в Харьковской области операторы БПЛА уничтожили воздушным тараном пять разведывательных беспилотников ВСУ. Дроны противника были обнаружены расчетами радиолокационных станций подразделения войсковой ПВО 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». Операторы РЛС навели находящиеся в воздухе на боевом дежурстве FPV-истребители для перехвата вражеских БПЛА. Операторы расчетов истребителей беспилотников зенитной ракетной батареи оперативно настигли пять разведывательных дронов, осуществив их таран и уничтожение в воздухе.