Российский «Град» поразил опорный пункт ВСУ в Запорожской области

«В Запорожской области в районе одного из населенных пунктов разведывательный расчет БПЛА обнаружил замаскированный опорный пункт и скопление личного состава украинских формирований. Координаты выявленных целей были переданы артиллеристам. Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 “Град” нанес массированный удар неуправляемыми реактивными снарядами по заданному квадрату. Замаскированные фортификационные сооружения и находившаяся в них живая сила противника были полностью уничтожены», — сказано в сообщении.
В министерстве добавили, что также ударами дронов «Молния» были поражены пункты управления беспилотниками ВСУ, а расчет гаубицы Д-30 поразил пункты размещения украинских военных.