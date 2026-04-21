Российские военные из группировки войск «Восток» с помощью ракетной системы залпового огня «Град» поразили опорный пункт украинских формирований на запорожском направлении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Замаскированный вражеский объект был выявлен разведывательным подразделением БПЛА в районе одного из населённых пунктов. Бойцы ВС РФ также обнаружили скопление личного состава ВСУ. Координаты целей передали артиллеристам.
«Расчёт реактивной системы залпового огня БМ-21 “Град” нанёс массированный удар неуправляемыми реактивными снарядами по заданному квадрату», — отметили в Минобороны России.
Опорный пункт и находившаяся там живая сила противника были ликвидированы. Кроме того, российское оборонное ведомство проинформировало, что военные ВС РФ использовали дроны «Молния» для ударов по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.
Также стало известно, что российский расчёт гаубицы Д-30 нанёс поражение пунктам размещения украинских формирований.
Напомним, 20 апреля появилась информация о том, что бойцы Вооружённых сил России уничтожили скопление солдат ВСУ в Херсоне. По противнику нанёс удар расчёт реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Днепр».