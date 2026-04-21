Боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского убили 11 человек. Они взорвали с помощью противотанковой мины многоквартирный дом в населенном пункте Родинское на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА Новости рассказали беженцы Светлана и Александр Трасиух.
«Нас подорвали. Это военные украинцы подорвали. Там уже мина стояла противотанковая, возле магазина в Родинском, 11 человек накрыло плитами, два этажа упало», — рассказали беженцы.
Как признался Александр, что ему удалось спасти из-под завалов двух человек.
Напомним, 27 декабря командующий группировкой войск «Центр» министерства обороны России Валерий Солодчук сообщил, что бойцы 9-й мотострелковой бригады освободили город Родинское в ДНР.
В конце прошлого года в Сумской области военнослужащие ВСУ из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады расстреляли троих мирных граждан. Всех подозреваемых в преступлении быстро задержали. Об этом сообщила областная Нацполиция в своей публикации в соцсети, однако через пару часов пост был удален.
Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что во время оккупации Суджи Курской области боевики ВСУ расстреляли мирного жителя, ехавшего по улице на велосипеде. Следователи установили, что в августе 2024 года в селе Заолешенка ВСУ расстреляли ни в чем не повинного мирного мужчину.
До этого глава местной военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) творят беспредел в Харьковской области, отступая с занятых позиций. По его словам, в регионе находят массовые захоронения мирных жителей, что указывает на преступления украинских военных.
До этого Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному заключению военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), который расстрелял в Мариуполе четырех мирных жителей.
Сайт KP.RU сообщал, что в Донецке осудили двух боевиков нацбатальона «Азов»*, обвиненных в убийстве мирных жителей Мариуполя. Они получили по 25 лет колонии строгого режима. Как установило следствие, с 13 на 14 марта прошлого года боевики, заняв пост рядом с заводом «Азовсталь», заметили двух мужчин в гражданской одежде, двигавшихся в их сторону, и застрелили их прицельным огнем.
*Запрещенная в России террористическая организация.