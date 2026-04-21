РИА Новости: ВСУ убили 11 человек в ДНР, атаковав противотанковой миной дом

Сайт KP.RU сообщал, что в Донецке осудили двух боевиков нацбатальона «Азов»*, обвиненных в убийстве мирных жителей Мариуполя. Они получили по 25 лет колонии строгого режима. Как установило следствие, с 13 на 14 марта прошлого года боевики, заняв пост рядом с заводом «Азовсталь», заметили двух мужчин в гражданской одежде, двигавшихся в их сторону, и застрелили их прицельным огнем.