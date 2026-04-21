Воздушный бой самолетов России и Украины над ЛНР: стал известен исход

В небе над Луганской Народной республикой произошёл воздушный бой между самолетами ВС РФ и ВСУ. Об этом рассказал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По словам подпольщика, российский истребитель Су-35 атаковал при помощи дальнобойной ракеты самолет ВСУ. Была выпущена ракета Р-37М.
«Подрыв ракеты произошел в непосредственной близости от цели. Дальнейшее движение самолета ВСУ сопровождалось дымовым следом, что может указывать на частичное поражение», — написал Лебедев в Telegram-канале.
Украинский самолет выполнил маневр, чтобы уклониться от ракеты и ушёл в западном направлении. Второй самолет ВСУ появился над границей ДНР и Харьковской области, он произвел ракетный выстрел в сторону российской территории.
Ранее сообщалось, что ВС РФ сбили самолет ВСУ с загадочными надписями «Ракета» и «Туман».
Также сообщалось, что в марте ВКС РФ сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, в то же время российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки восемь управляемых авиабомб киевского режима.