Губернатор Федорищев: ВСУ ночью хотели атаковать предприятие в Самарской области

ВСУ пытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области в ночь на 21 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Ночью ВСУ предприняли попытку атаковать промышленное предприятие в Самарской области. По данным губернатора региона Вячеслава Федорищева, жертв нет.

«Уважаемые жители, сегодня ночью вражеские ВСУ предприняли очередную попытку атаки промышленного предприятия в Самарской области», — написал глава региона в мессенджере MAX.

Федорищев отметил, что на местах падения дронов уже организована работа спецслужб.

За несколько часов до этого губернатор сообщал о введении в Самарской области режима «Ковер». Также на территории региона была объявлена угроза подлета БПЛА.

Ранее ВСУ пытались нанести удар по родильному дому в Новокуйбышевске Самарской области. В результате атаки в родильном доме выбило окна и повредило машины скорой помощи. Пациенток и новорожденных эвакуировали, никто из них не пострадал.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше