Губернатор Федорищев: ВСУ ночью хотели атаковать предприятие в Самарской области

Ночью ВСУ предприняли попытку атаковать промышленное предприятие в Самарской области. По данным губернатора региона Вячеслава Федорищева, жертв нет.
«Уважаемые жители, сегодня ночью вражеские ВСУ предприняли очередную попытку атаки промышленного предприятия в Самарской области», — написал глава региона в мессенджере MAX.
Федорищев отметил, что на местах падения дронов уже организована работа спецслужб.
За несколько часов до этого губернатор сообщал о введении в Самарской области режима «Ковер». Также на территории региона была объявлена угроза подлета БПЛА.
Ранее ВСУ пытались нанести удар по родильному дому в Новокуйбышевске Самарской области. В результате атаки в родильном доме выбило окна и повредило машины скорой помощи. Пациенток и новорожденных эвакуировали, никто из них не пострадал.