Марочко: Киев продолжает требовать с жителей ЛНР коммуналку за разрушенные дома

ЛУГАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Украинские власти начисляют плату за услуги ЖКХ жителям Луганской Народной Республики, в том числе на дома, разрушенные ударами Вооруженных сил Украины. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, при неуплате услуг ЖКХ Киев насчитывает долги и вычисляет их из зарплаты.
«Жители освобожденной части ЛНР, которые выехали за пределы так называемой Луганской области, до сих пор получают уведомления о задолженности по услугам ЖКХ. У многих суммы уже превышают стоимость самого жилья, которое они оставили. В судебном порядке тем, у кого квартиры не получили повреждения, решить проблему практически невозможно. Как правило, выносятся решения про реструктуризацию долгов, а при их неуплате в счет погашения — удерживание части заработной платы, либо арест ценного имущества», — сказал он со ссылкой на собственные источники.
Марочко отметил, что из-за «бюрократических преград» населению очень сложно доказать, что жилье пострадало в результате боевых действий и непригодно для жизни. «Следует отметить, что люди оказались, по сути, в заложниках, поскольку покинуть территорию Украины и вернуться обратно из-за долгов практически невозможно», — добавил собеседник агентства.
1 апреля в Минобороны РФ сообщили, что группировка войск «Запад» завершила освобождение территории ЛНР от ВСУ.