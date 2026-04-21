Вражеские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Самарской области 21 апреля

Ночью 21 апреля в Самарской области объявили опасность атаки БПЛА. В регионе был введен режим «Ковер», аэропорт Курумоч временно не отправлял и не принимал рейсы.
«Сегодня ночью вражеские ВСУ предприняли очередную попытку атаки промышленного предприятия в Самарской области», — написал в своем канале в МАХ губернатор Вячеслав Федорищев.
Оперативные службы работают на местах, где упали беспилотники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Опасность атаки БПЛА в регионе уже отменили. Но самарцам напоминают, что при обнаружение опавших БПЛА или их фрагментов нельзя подходить близко: сразу же сообщайте о таких находках по номеру 112.
Аэропорт Курумоч вернулся к штатному режиму работы.
Напомним, что предыдущая атака вражеских беспилотников была в субботу, 18 апреля. Один из БПЛА упал рядом с роддомом Новокуйбышевска, в здании выбило окна, к счастью, никто не пострадал, пациенток и детей перевели в другие учреждения.