Над Черным морем сбили украинские БПЛА ночью 21 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего с 20:00 20 апреля до 07:00 21 апреля над регионами России перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотников самолетного типа. В том числе дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской областями.
Беспилотники перехвачены над Ростовской, Самарской и Саратовской областями.
В Краснодарском крае объявляли беспилотную опасность ночью 21 апреля. Спустя почти четыре часа сигнал отменили.
