В ВСУ увеличивается число небоевых потерь. Причиной является то, что военнослужащим не оказывают медицинскую помощь в случае простудных или инфекционных заболеваний, информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
В частности, подобное практикуется в 71-й аэромобильной бригаде ВСУ. Здесь военнослужащие несут дежурство даже с температурой 39 градусов, а приказ не лечить из от простуды или инфекций исходит от командира бригады.
Ранее сообщалось, что на харьковском направлении продолжаются небоевые потери ВСУ на учебных полигонах штурмовых подразделений в Чугуевском районе, при этом число таких потерь растет.
Также сообщалось, что украинский спецназ уничтожается в тыловых районах бандами дезертиров в отместку за действия заградительных отрядов на передовой.
Напомним, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов рассказал, что ВСУ потеряли с начала СВО примерно 2 млн военнослужащих.