Территория Луганской Народной республики полностью освобождена от ВСУ. А российские войска наступают на всех направлениях в зоне проведения СВО. Об этом в ходе проверки выполнения боевых задач воинскими частями «Южной» группировки войск заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
По его словам, российская армия в марте и апреле этого года освободила 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории.
Кроме того, бойцы ВС РФ находятся в настоящее время в 12 километрах от Славянска и в семи километров от Краматорска в ДНР.
В попытках затормозить наступление российской армии в феврале и марте боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского потеряли три тысячи человек и более 160 единиц техники.
Тем не менее, добавил Герасимов, на фоне постоянных военных провалов командование украинской армии рапортует о возвращении якобы 480 квадратных километров территории.
Накануне в ответ на атаки киевского режима по гражданским целям на территории нашей страны, Вооруженные Силы России провели минувшей ночью ряд точечных операций, задействовав высокоточное дальнобойное вооружение.
Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в небе над Луганской Народной республикой произошёл воздушный бой между самолетами ВС РФ и ВСУ. Российский истребитель Су-35 атаковал при помощи дальнобойной ракеты самолет ВСУ. Была выпущена ракета Р-37М. В результате украинский борт получил повреждения.