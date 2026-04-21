Герасимов сообщил о наступлении войск России по всем направлениям

В настоящее время «Южная» группировка войск наступает в районе Славянско-Краматорского-Константиновского укрепрайона. За март и апрель под контроль России на этом направлении перешли 7 населенных пунктов. Передовые подразделения российских войск находятся примерно в 12 и 7 км от окраин Славянска и Краматорска соответственно. Идут уличные бои в селе Кривая Лука, сообщил начальник Генштаба.