Герасимов сообщил о наступлении войск России по всем направлениям

Армия России полностью взяла под контроль территорию Луганской Народной Республики и продолжает наступление по всем направлениям, об этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач «Южной» группировки войск, передала пресс-служба Минобороны в Max.
В общей сложности с начала 2026 года вооруженные силы взяли под контроль более 1,7 тыс. квадратных километров территории и 80 населенных пунктов. За март армия взяла 34 населенных пункта и 700 кв. км территории, следует из отчета Герасимова.
В настоящее время «Южная» группировка войск наступает в районе Славянско-Краматорского-Константиновского укрепрайона. За март и апрель под контроль России на этом направлении перешли 7 населенных пунктов. Передовые подразделения российских войск находятся примерно в 12 и 7 км от окраин Славянска и Краматорска соответственно. Идут уличные бои в селе Кривая Лука, сообщил начальник Генштаба.
В Константиновске штурмовые подразделения продвигаются вглубь жилой застройки в северо-восточной и юго-западной частях города. Также столкновения идут в Новодмитровке и Ильиновке в пригороде Константиновки.
Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, добавил Герасимов. За март и апрель на этом направлении под контроль России перешли 17 населенных пунктов. Группировка «Запад» наступает на широком фронте «в своей зоне ответственности», передала пресс-служба Минобороны. В марте под контроль российской армии там перешли восемь населенных пунктов.
«В настоящее время соединениями и воинскими частями группировки ведутся уличные бои по уничтожению формирований противника в населенных пунктах Боровая, Святогорск, Студенок и Старый Караван. Наиболее активные боевые действия идут на Краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения группировки продолжают освобождение Красного Лимана. Под нашим контролем находится около 70% территории города», — сказал Герасимов.
Подразделения группировки войск «Центр» увеличили зону контроля и продвигаются в направлении Доброполья. Ранее на этом направлении под контроль России перешли Гришино и Павловка. В настоящее время боевые действия продолжаются в населенных пунктах Новый Донбасс и Белицкое. Часть сил группировки продолжают создание полосы безопасности в Днепропетровской области. Идут бои за Новопавловку, взято 75% территории, доложил Герасимов.
Войска группировки «Восток» продвигаются на запад в восточной части Запорожской области. Соединения «Днепр» также наступают в направлении Запорожья.
«Наша армия движется в направлении Славянска. Недалек тот день, когда мы освободим и Славянск, и Краматорск — все это Донецкая земля. Благодаря вашим мужественным и инициативным действиям вы вносите свой серьезный вклад в освобождение Донбасса», — сказал Герасимов.
О том, что территория ЛНР полностью взята под контроль армии России, Минобороны сообщило 1 апреля. В августе 2025 года Герасимов докладывал о контроле над 99,7% территории Республики.