Герасимов: за март и апрель ВС РФ освободили 34 населенных пункта

Российские войска в ходе проведения специальной военной операции (СВО) в период с марта по апрель освободили 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории. Об этом в понедельник сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, выступая на пункте управления общевойскового объединения «Южной» группировки войск.
По словам Герасимова, всего с начала года под контроль России перешли 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров.
Минобороны РФ неоднократно отмечало, что российские войска планомерно освобождают один населенный пункт за другим на территории Донбасса и Новороссии. Как писал KP.RU, 10 апреля сообщалось, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Миропольское в Сумской области и Диброва в ДНР. 15 апреля оборонное ведомство заявило о взятии под контроль населенного пункта Волчанские Хутора в Харьковской области.