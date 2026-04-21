Минобороны РФ неоднократно отмечало, что российские войска планомерно освобождают один населенный пункт за другим на территории Донбасса и Новороссии. Как писал KP.RU, 10 апреля сообщалось, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Миропольское в Сумской области и Диброва в ДНР. 15 апреля оборонное ведомство заявило о взятии под контроль населенного пункта Волчанские Хутора в Харьковской области.