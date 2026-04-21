Герасимов рассказал о попытках ВСУ скрыть провал в зоне СВО в феврале-марте

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводит информационную кампанию, чтобы скрыть провал в зоне спецоперации в феврале-марте. В рамках этой кампании, по его словам, Киев отчитывается о якобы возвращенных 480 квадратных километрах территории.
«Командование ВСУ, пытаясь скрыть свой провал, проводит информационную кампанию, в рамках которой заявляет о возвращении якобы 480 квадратных километров территории», — сказал начальник Генштаба ходе проверки выполнения боевых задач воинскими частями «Южной» группировки войск.
Герасимов также сообщил, что территория Луганской Народной Республики (ЛНР) полностью освобождена от украинских войск. Российская армия наступает на всех направлениях в зоне проведения спецоперации, подтвердил начальник Генштаба.
Как писал KP.RU, за март и апрель этого года были освобождены 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров.