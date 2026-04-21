Герасимов: российские войска продвигаются вглубь Константиновки

Войска России продолжают успешное продвижение в Константиновке. Подразделения Южной группировки войск уверенно углубляются в город с северо-востока и юго-запада. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Генерал рассказал, что штурмовые подразделения Южной группировки наносят поражение силам противника. Они продвигаются вглубь жилой застройки в северо-восточной и юго-западной частях Константиновки. Кроме того, активные бои идут в пригородных населенных пунктах — Новодмитровке и Ильиновке.
Ранее военкор KP.RU Александр Коц подробно описывал, как развивается главное сражение этой весны — битва за Константиновку. По его словам, российская группировка войск «Юг» действует методично и без ненужной спешки.
Вместо рискованных лобовых атак на многоэтажные кварталы военные применяют тактику оперативного удушения. Они охватывают противника с флангов, системно уничтожают пути снабжения и оказывают постоянное авиационное давление на опорные пункты врага. Такая стратегия позволяет освобождать город шаг за шагом, минимизируя потери среди российских бойцов.