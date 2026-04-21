Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский дрон несколько часов следил за украинским ЗРК Patriot и уцелел

Российский дрон показал две уязвимых черты ЗРК Patriot в руках украинской армии.

Источник: Комсомольская правда

Российский беспилотник несколько часов спокойно кружил над украинским зенитным комплексом Patriot, и тот так и не смог его сбить. Об этом РИА Новости рассказал врио командира роты БПЛА 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Стрела».

По словам бойца, российские дроны вели разведку в районе размещения американской системы ПВО несколько часов подряд. Это говорит о том, что расчёты украинских военных оказались недостаточно подготовленными. Также возникают серьёзные вопросы к реальной эффективности самого комплекса Patriot.

«Стрела» подчеркнул, что долгое нахождение беспилотника прямо над позицией зенитного комплекса указывает сразу на две серьёзные проблемы. Во-первых, украинские специалисты явно не обладают нужным уровнем подготовки. Во-вторых, боевые возможности самой системы могут быть сильно преувеличены по сравнению с тем, что о ней заявляют.

Ранее учёные Новосибирского государственного технического университета предложили новую конструкцию боеприпаса для подствольных гранатомётов. Он предназначен специально для борьбы с низколетящими беспилотниками. Изобретение отличается повышенной надёжностью и эффективностью.

