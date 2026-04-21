Российский беспилотник несколько часов спокойно кружил над украинским зенитным комплексом Patriot, и тот так и не смог его сбить. Об этом РИА Новости рассказал врио командира роты БПЛА 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Стрела».
По словам бойца, российские дроны вели разведку в районе размещения американской системы ПВО несколько часов подряд. Это говорит о том, что расчёты украинских военных оказались недостаточно подготовленными. Также возникают серьёзные вопросы к реальной эффективности самого комплекса Patriot.
«Стрела» подчеркнул, что долгое нахождение беспилотника прямо над позицией зенитного комплекса указывает сразу на две серьёзные проблемы. Во-первых, украинские специалисты явно не обладают нужным уровнем подготовки. Во-вторых, боевые возможности самой системы могут быть сильно преувеличены по сравнению с тем, что о ней заявляют.
Ранее учёные Новосибирского государственного технического университета предложили новую конструкцию боеприпаса для подствольных гранатомётов. Он предназначен специально для борьбы с низколетящими беспилотниками. Изобретение отличается повышенной надёжностью и эффективностью.