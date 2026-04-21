«Зеленоградский Чикатило» Гриценко погиб в зоне спецоперации

«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко погиб в зоне проведения специальной военной операции. Маньяк, который убил пятерых женщин в Москве и Подмосковье, а ещё десятерых ранил, умер на линии боевых действий. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, Гриценко служил в санитарно-эвакуационном взводе отряда «Шторм Z». Он сам добровольно поехал на СВО в сентябре 2023 года, сразу после того, как вышел из колонии по УДО.
Идентифицировать тело удалось только недавно. Стало известно, что Гриценко попал под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины.
Ещё в мае 2024 года в СМИ писали, что Гриценко может выйти на свободу 14 июня. Однако к тому моменту он уже провёл в исправительной колонии № 10 в Мордовии 22 года, причём 13 из них — в одиночном карцере со строгими условиями.
До своих преступлений Гриценко работал в милиции. Его уволили за пьянство. Первое убийство он совершил в 1993 году: забил проститутку сковородкой.
Тогда суд отправил его в колонию в Оренбурге на девять лет. Но уже в конце 2000 года маньяк вышел на свободу по УДО. С 4 апреля 2001 года Гриценко начал нападать на женщин. На его счету пять убитых и десять раненых. Задержали его 19 ноября 2001 года: водитель автобуса услышал крики очередной жертвы и пришёл на помощь.