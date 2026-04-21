Герасимов: группировка «Центр» ВС России завершает зачистку Нового Донбасса

Группировка войск «Центр» завершает зачистку Нового Донбасса и ведет бои за Белицкое. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов сообщил о ходе боевых действий.
По его словам, подразделения группировки войск «Центр» продолжают наступление на ряде направлений. В частности, отмечается продвижение в сторону Доброполья. Как заявил Герасимов, под контроль взяты населенные пункты Гришино и Павловка.
Начальник Генштаба также отметил действия группировки войск «Запад». По его словам, российские силы завершили ликвидацию окруженных подразделений ВСУ на восточном берегу реки Оскол южнее Купянска-Узлового.
Герасимов также сообщил, что подразделения группировки «Запад» продолжают наступательные действия на широком фронте. В качестве текущих направлений боев он назвал населенные пункты Боровая, Святогорск, Студенок и Старый Караван.
Накануне появилось сообщение, что группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение в Донецкой Народной Республике (ДНР) и нанесла поражение 15 бригадам вооруженных формирований Украины.