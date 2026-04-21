Военный эксперт: ВСУ ждут серьезные проблемы на фронте

Эксперт уточнил, что личный состав украинских вооруженных сил постоянно сокращается, поэтому удерживать свои позиции на линии противостояния им становится труднее. Собеседник NEWS.ru добавил, что российские войска применяют для ударов по противнику тяжелые орудия, в том числе ФАБ-3000 и тяжелые огнеметные системы увеличенной дальности, что вызывает серьезные потери в ВСУ.
Артамонов отметил, что погода также «играет» в пользу российской армии. «Земля хорошо подсохла. Это позволяет России активнее продвигаться вперед. Потому что теперь можно использовать тяжелую технику. Освобождается свобода маневра. Озеленение, которое будет уже в мае, также способствует российскому продвижению, потому что с воздуха становится тяжелее наблюдать за нашими штурмовыми группами», — объяснил эксперт.
Ранее в Минобороны сообщили о наступлении российских войск по всем направлениям. Согласно докладу начальника Генштаба Валерия Герасимова, с начала 2026 года ВС РФ освободили 80 населенных пунктов, в течение марта — 34 населенных пункта.