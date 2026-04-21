Военный эксперт: ВСУ ждут серьезные проблемы на фронте

Российские войска будут использовать благоприятные погодные условия для наступления, что приведет ВСУ к сложностям. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru озвучил военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт уточнил, что личный состав украинских вооруженных сил постоянно сокращается, поэтому удерживать свои позиции на линии противостояния им становится труднее. Собеседник NEWS.ru добавил, что российские войска применяют для ударов по противнику тяжелые орудия, в том числе ФАБ-3000 и тяжелые огнеметные системы увеличенной дальности, что вызывает серьезные потери в ВСУ.

Артамонов отметил, что погода также «играет» в пользу российской армии. «Земля хорошо подсохла. Это позволяет России активнее продвигаться вперед. Потому что теперь можно использовать тяжелую технику. Освобождается свобода маневра. Озеленение, которое будет уже в мае, также способствует российскому продвижению, потому что с воздуха становится тяжелее наблюдать за нашими штурмовыми группами», — объяснил эксперт.

Ранее в Минобороны сообщили о наступлении российских войск по всем направлениям. Согласно докладу начальника Генштаба Валерия Герасимова, с начала 2026 года ВС РФ освободили 80 населенных пунктов, в течение марта — 34 населенных пункта.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше