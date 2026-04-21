Эксперт объяснил стратегическое значение полного освобождения ЛНР

Полное вытеснение ВСУ за границы Луганской Народной Республики (ЛНР) является для российских бойцов мотивацией для продолжения освобождения ДНР. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт считает, что освобождение ЛНР — важный стимул, который побуждает ВС РФ продолжать продвигаться вперед, в том числе по территории Донецкой Народной Республики.

Собеседник NEWS.ru указал еще на один военно-политический аспект полного освобождения ЛНР — важность этого момента для россиян. «Это была исконно российская земля, и теперь она вернулась под нашу юрисдикцию. Это поднимает Россию в глазах обычных людей, доказывая, что мы отвечаем за свои слова», — подчеркнул Матвийчук.

Эксперт добавил, что ВСУ продолжат устраивать провокации, будут обстреливать территории Луганской Народной Республики, так как недовольны своим отступлением и потерей территорий. Он выразил уверенность, что атаки на ЛНР прекратятся, когда Украина подпишет договор о капитуляции.

Ранее Минобороны доложило о полном освобождении территории ЛНР. По информации главы генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, в марте российские бойцы освободили 34 населенных пункта, вытеснили противника с 700 кв. км территории.

