Российские РСЗО нанесли удары по позициям ВСУ в зоне СВО. Видео

В Купянском районе Харьковской области воздушная разведка выявила на окраине одного из населенных пунктов пункт временной дислокации противника, совмещенный с площадкой для запуска тяжелых ударных гексакоптеров. Получив точные координаты, расчет РСЗО «Ураган» оперативно выдвинулся на огневую позицию и накрыл объекты украинских войск залпом 220-миллиметровых снарядов. Успешное уничтожение подтвердили кадры объективного контроля с разведывательных дронов.