Российские РСЗО нанесли удары по позициям ВСУ в зоне СВО. Видео

Министерство обороны показало работу подразделений реактивной артиллерии сразу на двух направлениях СВО. В Харьковской области система «Ураган» точным залпом уничтожила базу и стартовую площадку тяжелых гексакоптеров ВСУ, а в Запорожской области экипаж РСЗО «Град» накрыл замаскированный опорный пункт противника.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня нанесли результативные удары по позициям украинской армии в Харьковской и Запорожской областях. В ходе боевой работы были уничтожены вражеские опорные пункты и площадка запуска тяжелых беспилотников, сообщает Министерство обороны.

В Запорожской области операторы беспилотников группировки войск «Восток» обнаружили замаскированный опорный пункт и скопление живой силы ВСУ. По заданному квадрату массированный удар 122-миллиметровыми ракетами нанес экипаж системы «Град», полностью поразив выявленную цель.

В Купянском районе Харьковской области воздушная разведка выявила на окраине одного из населенных пунктов пункт временной дислокации противника, совмещенный с площадкой для запуска тяжелых ударных гексакоптеров. Получив точные координаты, расчет РСЗО «Ураган» оперативно выдвинулся на огневую позицию и накрыл объекты украинских войск залпом 220-миллиметровых снарядов. Успешное уничтожение подтвердили кадры объективного контроля с разведывательных дронов.