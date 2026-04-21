Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня нанесли результативные удары по позициям украинской армии в Харьковской и Запорожской областях. В ходе боевой работы были уничтожены вражеские опорные пункты и площадка запуска тяжелых беспилотников, сообщает Министерство обороны.
В Запорожской области операторы беспилотников группировки войск «Восток» обнаружили замаскированный опорный пункт и скопление живой силы ВСУ. По заданному квадрату массированный удар 122-миллиметровыми ракетами нанес экипаж системы «Град», полностью поразив выявленную цель.
В Купянском районе Харьковской области воздушная разведка выявила на окраине одного из населенных пунктов пункт временной дислокации противника, совмещенный с площадкой для запуска тяжелых ударных гексакоптеров. Получив точные координаты, расчет РСЗО «Ураган» оперативно выдвинулся на огневую позицию и накрыл объекты украинских войск залпом 220-миллиметровых снарядов. Успешное уничтожение подтвердили кадры объективного контроля с разведывательных дронов.