ВСУ за сутки потеряли более 55 боевиков в зоне ответственности «Днепра»

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 55 военных, боевую бронемашину и 13 авто в зоне действий группировки войск «Днепр», сообщили во вторник в Минобороны РФ.
«Уничтожены более 55 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Преображенка и Орехов Запорожской области.