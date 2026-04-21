Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий «Востока»

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военнослужащих в зоне действия группировки «Восток», сообщило министерство обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял до 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», — отметили в оборонном министерстве РФ.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, подчеркнули в министерстве обороны России.

«Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Добропасово Днепропетровской области, Александроград Донецкой Народной Республики, Верхняя Терса и Воздвижевка Запорожской области», — добавили в Минобороны РФ.

