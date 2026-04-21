ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий «Востока»

«Противник потерял до 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», — отметили в оборонном министерстве РФ.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, подчеркнули в министерстве обороны России.
«Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Добропасово Днепропетровской области, Александроград Донецкой Народной Республики, Верхняя Терса и Воздвижевка Запорожской области», — добавили в Минобороны РФ.