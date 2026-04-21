ВСУ за сутки потеряли более 190 боевиков в зоне ответственности «Севера»

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 190 военнослужащих в зоне ответственности группировки «Север», сообщило министерство обороны России.
«Противник потерял более 190 военнослужащих, бронетранспортер, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и 14 складов материальных средств», — говорится в сообщении.
Нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Землянки, Терновая и Избицкое Харьковской области, добавили в Минобороны России.
«В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Павловка, Хотень, Храповщина, Кондратовка и Мирополье Сумской области», — подчеркнули в военном ведомстве РФ.