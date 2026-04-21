В России рассказали, как защититься от американских БПЛА, запускаемых с самолетов

США в перспективе могут поставить на Украину новые самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления ME-11B HADES, с которых запускаются дроны дальностью полета до тысячи километров. Такая обновленная разведка может быть использована ВСУ, однако у России есть средства противодействия соответстсвующим системам США. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Источник: РИА "Новости"

«США официально говорят, что они ничего не передают. В бюджете Пентагона такая строка, как Украина, отсутствует. Но совсем недавно была поставка ракет Patriot и ракет HIMARS на Украину. Замечены были самолеты транспортные, которые перевозят данное вооружение с американских баз непосредственно в Жешув. На территорию Польши были поставки радиолокационных станций, включая ультрасовременные с электронным сканированием на 360 градусов. Поэтому говорить о том, что США могут не передать или могут передать, сложно. Учитывая, что американцы все-таки рассматривают Украину как полигон новейшей техники, испытания новейших образцов [на Украине], я допускаю. То есть это будет под надзором американских военных», — отметил военный эксперт.

Кнутов отметил также, что самолеты-разведчики США ME-11B HADES могут быть оснащены не только разведывательным дронами, но и дронами-камикадзе для оперативного поражения целей.

«У нас сейчас есть средства поражения, которые используют наши Су-35. Это ракеты большой дальности и системы противовоздушной обороны, наши ракеты ПВО с дальностью где-то от 300 до 400 километров. [Это] будет вынуждать противника действовать на приличном расстоянии от нашей территории и тем самым снижать эффективность разведывательной деятельности таких самолетов», — рассказал Кнутов.

До этого американский портал The War Zone сообщил, что США хотят запускать дальнобойные беспилотники с самолетов-разведчиков HADES.

Планируется, что эти воздушные суда на базе бизнес-джетов Bombardier Global 6500 смогут запускать БПЛА на расстояние около тысячи километров. Это позволит самолетам-разведчикам оставаться вне зоны досягаемости ПВО противника.

