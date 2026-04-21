ВС РФ освободили два населенных пункта
За минувшие сутки российские подразделения взяли под контроль поселок Ветеринарное в Харьковской области и село Гришино в ДНР.
«Север» наступает в Харьковской области
Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районах населенных пунктов Землянки, Терновая и Избицкое Харьковской области, а также три бригады в районах шести населенных пунктов Сумской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 190 военнослужащих, бронетранспортер, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция РЭБ, склад боеприпасов и 14 складов материальных средств.
«Запад» улучшил положение по переднему краю
Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Кутьковка, Великая Шапковка, Боровая, Шийковка, Новосергеевка Харьковской области, Красный Лиман и Святогорск ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 195 боевиков, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, два склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» перешли на выгодные рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Рай-Александровка, Кривая Лука, Николаевка и Константиновка ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 195 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 16 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии, станции РЭБ, склада боеприпасов и четырех складов материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 340 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали семь бригад ВСУ в районах населенных пунктов: Новопавловка, Веселое Днепропетровской области, Калинино, Кучеров Яр, Белицкое, Красноярское, Доброполье и Торское ДНР.
Потери украинской стороны: свыше 340 военнослужащих, боевая бронированная машина, пикап и орудие полевой артиллерии.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Добропасово Днепропетровской области, Александроград ДНР, Верхняя Терса и Воздвижевка Запорожской области.
Противник потерял до 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка и Орехов Запорожской области.
«Уничтожены более 55 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Средства ПВО за сутки сбили:
- 13 управляемых авиабомб;
- три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 434 БПЛА самолетного типа.