Главное из брифинга Минобороны 21 апреля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 21 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили два населенных пункта

За минувшие сутки российские подразделения взяли под контроль поселок Ветеринарное в Харьковской области и село Гришино в ДНР.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» наступает в Харьковской области

Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районах населенных пунктов Землянки, Терновая и Избицкое Харьковской области, а также три бригады в районах шести населенных пунктов Сумской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 190 военнослужащих, бронетранспортер, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция РЭБ, склад боеприпасов и 14 складов материальных средств.

«Запад» улучшил положение по переднему краю

Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Кутьковка, Великая Шапковка, Боровая, Шийковка, Новосергеевка Харьковской области, Красный Лиман и Святогорск ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 195 боевиков, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, два склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» перешли на выгодные рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Рай-Александровка, Кривая Лука, Николаевка и Константиновка ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 195 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 16 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии, станции РЭБ, склада боеприпасов и четырех складов материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 340 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали семь бригад ВСУ в районах населенных пунктов: Новопавловка, Веселое Днепропетровской области, Калинино, Кучеров Яр, Белицкое, Красноярское, Доброполье и Торское ДНР.

Потери украинской стороны: свыше 340 военнослужащих, боевая бронированная машина, пикап и орудие полевой артиллерии.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Добропасово Днепропетровской области, Александроград ДНР, Верхняя Терса и Воздвижевка Запорожской области.

Противник потерял до 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка и Орехов Запорожской области.

«Уничтожены более 55 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • 13 управляемых авиабомб;
  • три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 434 БПЛА самолетного типа.