Обломки БПЛА повредили многоквартирные дома в Тольятти

В Тольятти после падения обломков БПЛА оказались повреждены многоквартирные дома, сейчас ведется их восстановление. Об этом сообщил глава Центрального района Денис Гордийчук.
«Опыта ликвидации последствий атак ВСУ у нас ранее не было. Сейчас отлаживаем механизмы, чтобы реагировать всегда максимально оперативно. Ситуацию держу на личном контроле», — написал чиновник.
Управляющие компании уже зафиксировали все повреждения и составили акты. Специализированная экспертная организация обследовала конструктивные элементы и инженерные коммуникации дома, чтобы составить перечень восстановительных работ. Также проведены замеры оконных блоков.
По словам Гордийчука, средства в городском бюджете на восстановление предусмотрены. Ожидается изготовление оконных конструкций, после чего будет выполнен их монтаж. В двух МКД поврежденное остекление восстановили, затем там полностью заменят оконные блоки.
В квартирах, где частично повреждены конструкции и окна балконов, собственники получат выплату на восстановление остекления. Нормативный акт уже почти готов, до конца месяца начнется прием заявлений. Напомним, вражеские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Самарской области 21 апреля.