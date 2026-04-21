Обломки БПЛА повредили многоквартирные дома в Тольятти

В Тольятти занимаются восстановлением остекления и балконов в поврежденных обломками БПЛА домах.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти после падения обломков БПЛА оказались повреждены многоквартирные дома, сейчас ведется их восстановление. Об этом сообщил глава Центрального района Денис Гордийчук.

«Опыта ликвидации последствий атак ВСУ у нас ранее не было. Сейчас отлаживаем механизмы, чтобы реагировать всегда максимально оперативно. Ситуацию держу на личном контроле», — написал чиновник.

Управляющие компании уже зафиксировали все повреждения и составили акты. Специализированная экспертная организация обследовала конструктивные элементы и инженерные коммуникации дома, чтобы составить перечень восстановительных работ. Также проведены замеры оконных блоков.

По словам Гордийчука, средства в городском бюджете на восстановление предусмотрены. Ожидается изготовление оконных конструкций, после чего будет выполнен их монтаж. В двух МКД поврежденное остекление восстановили, затем там полностью заменят оконные блоки.

В квартирах, где частично повреждены конструкции и окна балконов, собственники получат выплату на восстановление остекления. Нормативный акт уже почти готов, до конца месяца начнется прием заявлений. Напомним, вражеские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Самарской области 21 апреля.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше