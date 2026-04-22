Как будет развиваться технологическое противостояние в зоне СВО — прогноз военных экспертов

Одним из ключевых факторов на фронте остается технологическое противостояние — прежде всего в сфере беспилотных систем, связи и радиоэлектронной борьбы. Военные эксперты полагают, что в ближайшее время в зоне СВО будет расти роль дронов-перехватчиков, однако сами по себе они не станут универсальным решением.
Перспективы массового применения дронов-перехватчиков
По оценке военкора Евгения Линина, в ближайшей перспективе на поле боя возрастет использование недорогих, но высокоточных средств поражения воздушных целей.
Дроны-перехватчики станут массовыми — это безусловно, потому что они достаточно дешевы и очень эффективны. Притом сам дрон в разы дешевле противоракет. У него на порядок ниже стоимость и на порядок выше скорость изготовления. Там нет каких-то специальных технологий: он, как конструктор, собирается из различных комплектующих.
Системы наведения таких дронов будут варьироваться от простейших оптических до упрощенных версий головок наведения противоракет, работающих в инфракрасном диапазоне, по отраженному лазерному лучу или с бюджетными элементами «машинного зрения».
Линин также считает, что по мере развития этих технологий будет усиливаться роль беспилотных войск, способных работать на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях.
Военный эксперт Андрей Марочко, в свою очередь, подчеркивает, что дроны-перехватчики не являются универсальным решением, хотя их массовое применение может повысить эффективность перехвата БПЛА.
Дроны — это не панацея. Более того, это лишь один из способов решения тех проблем и угроз, которые возникают у нас. Нужно работать и в других направлениях, поскольку не всегда есть возможность использовать такие дроны.
Даже массовое внедрение дронов, по оценке экспертов, не отменяет развития других направлений.
Комплексный подход: связь, РЭБ и скорость решений
По словам Марочко, ключевое преимущество сейчас формируется не вокруг одного вида вооружений, а за счет комплексного развития технологий. Речь идет о модернизации связи, средств РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также о внедрении элементов искусственного интеллекта.
Если мы говорим о тактических преимуществах, то они будут обусловлены прежде всего скоростью принятия решений, поставок и внедрения новаторств на линии боевого соприкосновения.
Таким образом, эксперты сходятся в том, что тактическое преимущество будет зависеть от комплексного развития технологий и скорости принятия решений.