В Туапсе не нашли останки ребенка после удара беспилотника

Поиски тела четырнадцатилетней девочки, пропавшей при ударе БПЛА по Туапсе, не принесли результатов. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Туапсинского муниципального округа Евгений Шевченко.
«В Туапсе при обследовании с помощью беспилотника территории вокруг разрушенного после атаки дома не были обнаружены останки ребенка, признанного погибшим», — уточнил Шевченко.
Завалы на месте полностью разобраны, мусор вывезен. Квадрокоптер проверил близлежащую зону на наличие останков или следов, но результатов пока нет. Поисковые работы продолжаются.
