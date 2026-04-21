Путин: Участники «Времени героев» достигают успехов на муниципальной службе

Опыт ветеранов спецоперации, прошедших через кадровые проекты, крайне важен для решения общественно значимых задач. Они уже достигают больших успехов на муниципальной службе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение», которая проходит на площадке «Live Арена».
Глава государства особо выделил программу «Время героев» и аналогичные региональные проекты. По его словам, именно такие инициативы способны привести в местное самоуправление новых сильных руководителей.
«Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится еще больше новых лидеров — настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей и делают все для того, чтобы эти проблемы были решены», — сказал Путин.
Ранее Владимир Путин прокомментировал заявление сопредседателя ВАРМСУ Ирины Гусевой о том, что муниципальные служащие являются «маленькими солдатами». По его словам, само слово «солдат» уже звучит гордо.