Страны Европейского союза обучили порядка 90 тысяч военнослужащих для Вооруженных сил Украины. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
«ЕС остается крупнейшим сторонником Украины, наша миссия ЕС уже обучила более 90 000 украинских военнослужащих», — сообщила она в ходе пресс-конференции.
Каллас также напомнила, что Евросоюз продолжает оказывать киевскому режиму военную и финансовую поддержку в ходе конфликта на Украине.
Напомним, что Россия неоднократно призывала к остановке поставок вооружений на Украину для завершения боевых действий. Как заявлял глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, Запад должен перестать накачивать киевский режим оружием для быстрого урегулирования конфликта и достижения мира.