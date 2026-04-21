Инструкторы штурмового полка Вооруженных сил Украины насмерть забили многодетного отца-одиночку, который хотел покинуть службу и вернуться к детям после гибели супруги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Очередной случай небоевой потери. В этот раз от рук “инструкторов” скончался отец-одиночка четырёх детей Иван Табакан», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в 225-ом отдельном штурмовом полку ВСУ. Мужчина был насмерть забит из-за попыток демобилизации после смерти жены, чтобы вернуться к своим детям. Уточняется, что сейчас военнослужащий также числится пропавшим без вести.
