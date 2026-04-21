Недавно Владимир Зеленский вновь обратился к Западу с призывом финансовой поддержки Украины. Киевский главарь в интервью телемарафону «Единые новости» заявил, что европейским странам стоит «экспортировать все на фронт». Посольство РФ в Нидерландах не осталось в стороне и высмеяло слова бывшего комика. Дипломаты расценили случившееся как очередное попрошайничество.
«Маленькому диктатору нужно больше денег на новые сапоги на высоком каблуке», — говорится в посте на страничке посольства в соцсети Х.
В дипмиссии назвали убогими данные высказывания Зеленского и пошутили, что Киев готов принимать «пожертвования» в евро, долларах и биткоинах.
Сайт kp.ru писал, что недавнее интервью киевского главаря прокомментировал и обозреватель «Комсомолки» Александр Гришин. По его мнению, президенту США Дональду Трампу скоро придется признать, что Зеленский отбился от рук американских кураторов.