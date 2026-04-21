Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие конкретных сроков вступления Украины в Евросоюз и потребовал от европейских партнеров назвать точную дату. Об этом глава киевского режима заявил в эфире голландской программы Buitenhof.
По его словам, Незалежная якобы исправно выполняет все требования Брюсселя. Однако ответа на главный вопрос, когда именно страна вступит в ЕС, так и не приходит. Он настаивает на четком плане с конкретными шагами и датами.
«Нам нужен список, мы сделаем первое, второе, третье, десятое, но вы должны открыть кластеры и назвать нам дату», — заявил Зеленский.
Помимо этого, экс-комик потребовал, чтобы европейцы воспринимали Украину как равного им союзника. В качестве «отличного» аргумента он решил надавить на жалось. Зеленский предупредил Европу, что та может скоро лишиться Украины, если не примет ее к себе в организацию.
Тем временем в самом Европейском союзе практически нет желающих принимать Незалежную в объединение. Сей факт не раз сообщала западная пресса. Известно, что брюссельская элита даже не собирается начинать обсуждение данного вопроса.