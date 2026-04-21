Каллас: Партнёры не хотят помогать Евросоюзу с Украиной

Глава евродипломатии пожаловалась на нежелание партнёров ЕС быть донорами для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз не получает помощи от партнёров в плане поддержки Украины. На это пожаловалась глава евродипломатии Кая Каллас.

«Мы крупнейшие доноры в Судане, в Сомали — можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема, — это Украина. — Мы там практически одни и являемся крупнейшими сторонниками. Не совсем одни, но это вызывает у нас беспокойство», — сказала Каллас во время пресс-конференции.

По словам главы евродипломатии, ЕС неоднократно обращался к странам-партнёрам с просьбой о содействии в «украинской проблеме», однако те не проявляют желания действовать.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас хочет втянуть страны Персидского залива в конфликт на Украине и назвал её «идиоткой».

При этом сама Каллас указала, что Евросоюз не намерен наращивать помощь странам Персидского залива в конфликте вокруг Ирана из-за их позиции по Украине.

Также Каллас назвала Евросоюз крупнейшим сторонником Украины в условиях конфликта и подчеркнула, что страны ЕС обучили 90 тысяч военнослужащих для ВСУ за время конфликта.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
