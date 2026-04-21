Евросоюз не получает помощи от партнёров в плане поддержки Украины. На это пожаловалась глава евродипломатии Кая Каллас.
«Мы крупнейшие доноры в Судане, в Сомали — можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема, — это Украина. — Мы там практически одни и являемся крупнейшими сторонниками. Не совсем одни, но это вызывает у нас беспокойство», — сказала Каллас во время пресс-конференции.
По словам главы евродипломатии, ЕС неоднократно обращался к странам-партнёрам с просьбой о содействии в «украинской проблеме», однако те не проявляют желания действовать.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас хочет втянуть страны Персидского залива в конфликт на Украине и назвал её «идиоткой».
При этом сама Каллас указала, что Евросоюз не намерен наращивать помощь странам Персидского залива в конфликте вокруг Ирана из-за их позиции по Украине.
Также Каллас назвала Евросоюз крупнейшим сторонником Украины в условиях конфликта и подчеркнула, что страны ЕС обучили 90 тысяч военнослужащих для ВСУ за время конфликта.