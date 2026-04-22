Развожаев: Силы ПВО сбили пять дронов ВСУ над Севастополем

Российские силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ, Развожаев рассказал о последствиях.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотных аппаратов на Севастополь. Дроны пытались атаковать объекты в нескольких районах города. О последствиях информировал губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбито 5 БПЛА над морем и в различных районах города», — написал чиновник в канале на платформе МАХ.

По словам Развожаева, люди при этом не пострадали. В то же время обломки беспилотника повредили два автомобиля, а в одном из многоквартирных домов повреждено остекление.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО сбили 39 украинских беспилотников над регионами за 9 часов. Подробности здесь на KP.RU.

