Омбудсмен: в Курской области с начала СВО от атак ВСУ пострадали более 60 детей

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова добавила, что за это время еще несколько погибли.

КУРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Более 60 детей получили ранения различной степени тяжести из-за атак ВСУ в Курской области, начиная с 2022 года. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова.

«Что касается деток, хочу сказать, что с февраля 2022 года пострадали более 60 детей, еще несколько погибли от атак ВСУ в Курской области», — сказала собеседница агентства.

Листопадова отметила, что часть детей из приграничных районов и Курска нуждаются в психологической реабилитации из-за частых ударов БПЛА по жилым домам. «Хочу отметить, что у нас достаточно хорошо работают психологи МЧС, Красного Креста, Министерства образования, Министерства социального обеспечения, материнства и детства, которые обучены в сфере кризисной психологии. Конечно, достаточно большая психологическая поддержка», — добавила омбудсмен.

