Волонтер Тараненко: ВСУ намеренно били по группам эвакуации в Курской области

КУРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали эвакуационные группы, которые выезжали с территории приграничных районов Курской области после вторжения ВСУ в августе 2024 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя исполкома Народного фронта, руководитель молодежного направления организации Владимир Тараненко.
«Мы, например, не обозначали наши автомобили как эвакуационную группу. По нашему опыту противник не церемонится, а в некоторых моментах даже специально бьет по таким машинам. При этом видно, что транспорт гражданский, а едут там мирные жители», — сказал он.
Так, в первые дни вторжения в результате прямого попадания снаряда ВСУ в автомобиль в одном из приграничных районов Курской области погибли активисты Народного фронта Николай Ковалев и Давид Соколов, которые помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения. В состав эвакуационной бригады входили три человека, двое из них скончались на месте, еще один был ранен. «Для нас это, конечно, был сильный удар. Но мы не остановились, продолжили и продолжаем по сей день дела ребят, помогаем большому количеству людей», — добавил Тараненко.