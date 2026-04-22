Десантники ВС РФ уничтожили пикап и укрытия с пехотой ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Подразделения беспилотных систем Ульяновского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пикап и укрытия с живой силой противника при помощи ударного беспилотника «Молния-2» на ореховском направлении СВО в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе боевых вылетов операторам БПЛА удалось обнаружить перемещение группы пехоты ВСУ на автомобиле типа “пикап”, направлявшейся в сторону передовых позиций для проведения ротации. Средствами воздушной разведки были обнаружены оборудованные позиции противника в лесополосе, куда прибыли украинские военнослужащие. Точными попаданиями ударных БПЛА самолетного типа “Молния-2” автомобиль был уничтожен, вторым и последующими ударами укрытия были разрушены, а личный состав ВСУ уничтожен», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля подтвердили уничтожение целей. Также там добавили, что подразделения Ульяновского соединения ВДВ ежедневно наносят удары по силам противника на ореховском направлении.

