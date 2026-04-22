Расчеты БПЛА ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на добропольском направлении

«В ходе выполнения боевых задач операторы разведывательных дронов обнаружили противника, который пытался совершить ротацию и подвоз боеприпасов на передовые позиции. Координаты оперативно были переданы расчетам ударных БПЛА, которые незамедлительно вылетели в назначенный район и поразили цели», — говорится в сообщении.
Как отметили в военном ведомстве, маскировка и средства радиоэлектронной борьбы не помогают противнику скрыться от удара российских БПЛА на добропольском направлении.
«Каждый успешный вылет позволяет нарушать логистические цепочки, лишая врага возможности перебрасывать резервы к линии боевого соприкосновения», — подчеркнули в Минобороны.