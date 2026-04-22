ВС РФ овладели важным опорным пунктом в Запорожской области

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Днепр» овладели важным опорным пунктом на ореховском направлении СВО в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Штурмовые подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии совместно со взаимодействующими подразделениями из состава группировки войск “Днепр” при поддержке огня артиллерии, ударов авиации и подразделений войск беспилотных систем продолжают планомерное продвижение вперед на ореховском направлении в Запорожской области. На одном из участков линии боевого соприкосновения штурмовая группа гвардейского мотострелкового соединения успешно выполнила боевую задачу по овладению важным опорным пунктом и его зачистке с последующей передачей его подразделениям закрепления», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что военнослужащие «Днепра» стремительно штурмовали опорный пункт при поддержке FPV-дронов, предварительно выявив и уничтожив оборонительную систему ВСУ ударами артиллерии и авиации. В ходе операции бойцы, скрытно перемещаясь малыми группами, прорвались вглубь позиции противника и завершили ликвидацию оставшихся там сил.