ВС РФ овладели важным опорным пунктом в Запорожской области

«Штурмовые подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии совместно со взаимодействующими подразделениями из состава группировки войск “Днепр” при поддержке огня артиллерии, ударов авиации и подразделений войск беспилотных систем продолжают планомерное продвижение вперед на ореховском направлении в Запорожской области. На одном из участков линии боевого соприкосновения штурмовая группа гвардейского мотострелкового соединения успешно выполнила боевую задачу по овладению важным опорным пунктом и его зачистке с последующей передачей его подразделениям закрепления», — говорится в сообщении.