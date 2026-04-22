«Солнцепек» уничтожил скопление ВСУ в Харьковской области

«В ходе проведения разведывательных мероприятий операторами разведывательных БПЛА войск беспилотных систем был обнаружен укрепленный пункт временного размещения одного из подразделений ВСУ. Координаты были переданы на пункт управления соединения, откуда экипаж тяжелой огнеметной системы получил боевую задачу», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве проинформировали, что противник был уничтожен, а экипаж покинул огневую позицию, избежав обнаружения.
Кроме того, в министерстве рассказали о боевой работе расчета войск беспилотных систем группировки. Так, операторами беспилотников было уничтожено пять тяжелых ударных гексакоптеров ВСУ в небе Харьковской области.