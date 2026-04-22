Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Солнцепек» уничтожил скопление ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Расчет ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» уничтожил скопление живой силы противника в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе проведения разведывательных мероприятий операторами разведывательных БПЛА войск беспилотных систем был обнаружен укрепленный пункт временного размещения одного из подразделений ВСУ. Координаты были переданы на пункт управления соединения, откуда экипаж тяжелой огнеметной системы получил боевую задачу», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве проинформировали, что противник был уничтожен, а экипаж покинул огневую позицию, избежав обнаружения.

Кроме того, в министерстве рассказали о боевой работе расчета войск беспилотных систем группировки. Так, операторами беспилотников было уничтожено пять тяжелых ударных гексакоптеров ВСУ в небе Харьковской области.

