Иностранные наёмники ВСУ подняли мятеж в Харьковской области: вот что они требуют

Сотни иностранных наёмников ВСУ взбунтовались после неудачной контратаки и потребовали от командования обеспечить им коридор для прохода в тыл. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Наёмники таким образом отреагировали на тяжелейший провал контратаки у села Песчаное в Харьковской области. Речь идёт о группе порядка 300 человек.
«После разгрома контратаки значительная часть иностранных боевиков (по разным данным, до трехсот человек) демонстративно бросила позиции и двинулась в тыл. Поднят вооруженный мятеж», — сказано в публикации. При этом наемники угрожают командованию ВСУ развернуть штыки, если им не обеспечат отход в тыл.
Ранее сообщалось, что минимум 600 иностранных наёмников каждый месяц прибывают в ВСУ.
Также сообщалось, что среди наемников в рядах Вооруженных сил Украины есть боевики из Французского иностранного легиона и американской частной военной компании Forward Observation Group.