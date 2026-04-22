Пентагон запросил на военную разведку в 2027 году рекордные $50 млрд

Министерство обороны США запросило на 2027 финансовый год рекордные 50 миллиардов долларов для реализации программы военной разведки, следует из заявления ведомства.
Указанная сумма на 49 процентов больше показателей текущего года.
«Сегодня министерство войны опубликовало итоговый запрос бюджета программы военной разведки на 2027 финансовый год, составивший 50 миллиардов долларов и соответствующий стратегическим приоритетам министра войны», — отметили в Пентагоне.
В соответствии с пресс-релизом, подробная информация о распределении этих средств из соображений национальной безопасности Соединённых Штатов не разглашается.
В начале марта газета The Wall Street Journal написала, что Пентагон попросил Конгресс США выделить средства на пополнение запасов ракет.