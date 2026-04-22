Пентагон запросил на военную разведку в 2027 году рекордные $50 млрд

Пентагон просит выделить на военную разведку в 2027 году $50 млрд, что на 49 процентов превышает показатели 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны США запросило на 2027 финансовый год рекордные 50 миллиардов долларов для реализации программы военной разведки, следует из заявления ведомства.

Указанная сумма на 49 процентов больше показателей текущего года.

«Сегодня министерство войны опубликовало итоговый запрос бюджета программы военной разведки на 2027 финансовый год, составивший 50 миллиардов долларов и соответствующий стратегическим приоритетам министра войны», — отметили в Пентагоне.

В соответствии с пресс-релизом, подробная информация о распределении этих средств из соображений национальной безопасности Соединённых Штатов не разглашается.

Напомним, 19 апреля появилась информация о том, что через 50 дней после начала операции против Ирана военные расходы США составили не менее 55,9 миллиарда долларов. Такие данные предоставил портал Iran War Cost Tracker, который ведёт подсчёт в режиме реального времени.

В начале марта газета The Wall Street Journal написала, что Пентагон попросил Конгресс США выделить средства на пополнение запасов ракет.

