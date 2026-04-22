Украинские военные используют различные способы указать окружающим, что они не являются сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектации, структура, аналогичная военкомату). В частности, они помечают свои автомобили и нашивают на форму специальные шевроны. Таким образом военнослужащие пытаются избежать негативного отношения к себе, которое может вылиться в поджог автомобиля или иное проявление насилия.
«На машинах даже военные себе пишут: “Не ТЦК”, потому что много случаев, что тцкшные машины палят», — рассказал РИА Новости военнослужащий ВСУ Николай Герман, находящийся в плену.
Герман добавил, что среди военных популярны шевроны с надписями «Мобилизован» или «Я не из ТЦК».
Накануне в Одессе подросток поджег микроавтобус, который принадлежал сотрудникам территориального центра комплектования Украины.
Ранее сообщалось, что на Украине резко выросло число нападений на сотрудников ТЦК.
