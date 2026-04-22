Украинские военные пишут на машинах «Не ТЦК», для этого есть серьёзная причина

Украинские военные используют различные способы указать окружающим, что они не являются сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектации, структура, аналогичная военкомату). В частности, они помечают свои автомобили и нашивают на форму специальные шевроны. Таким образом военнослужащие пытаются избежать негативного отношения к себе, которое может вылиться в поджог автомобиля или иное проявление насилия.