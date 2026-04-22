Противники Российской Федерации думают, как оформить тот факт, что победа будет за Россией. Об этом на встрече с представителями муниципального сообщества РФ на площадке Всероссийской муниципальной премии «Служение» заявил президент РФ Владимир Путин.
Так российский лидер ответил на замечание председателя городской думы Нижнего Новгорода Евгения Чинцова, который подчеркнул, что никто не сомневается в победе России в специальной военной операции, отметив, что и «враг уже тоже».
«Там просто думают, как это все оформить. Ну, посмотрим», — отметил Владимир Путин.
Но все же, уточнил президент России, боевые действия всегда — это вещь чрезвычайно сложная, опасная. Путин подчеркнул, что в России знают, чем все закончится, но каких-либо публичных заявлений на этот счет делать не будут.
«А будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили», — заключил президент.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал секретные поставки дальнобойных ракет ATACMS киевскому режиму, заявив, что исход спецоперации предрешен, Россия победит.
Позже генерал-лейтенант Вооружённых сил России и командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в ходе специальной военной операции. Он подчеркнул, что теперь необходимо юридически закрепить достигнутые успехи.
Соглашаются с этими мнениями россиян и на Западе. Так, американские СМИ писали, что Западу нужно смириться с тем, что русские победят в специальной военной операции. И произойдет это благодаря умению искать инновационные решения и адаптироваться к ситуации на поле боя.
Вместе с тем американский сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон также однозначно заявил, что в американских правящих кругах, похоже, пришли к пониманию того, что Украина неизбежно потерпит поражение. Политик призвал и всех остальных смотреть в лицо реальности.
В Британии также обратили внимание на то, что Зеленский теряет военнослужащих и территории с пугающей скоростью и теперь открыто говорит о необходимости урегулирования конфликта. В долгосрочной перспективе победитель будет только один — Россия.