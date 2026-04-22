Волонтер Тараненко: НФ развернул гуманитарный центр за 48 часов с вторжения ВСУ

КУРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Народный фронт совместно с партнерами развернул в Курской области гуманитарный распределительный центр всего за 48 часов с момента вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион в августе 2024 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя исполкома Народного фронта, руководитель Молодежки Народного фронта Владимир Тараненко.
«Мы в течение 48 часов развернули центр в Курской области, то есть через 48 часов была уже первая отгрузка гуманитарных наборов на пункты временного размещения людей», — сказал он.
На момент открытия в центре находилось более 100 тонн гуманитарной помощи, которую оперативно начали распределять среди жителей.
Тараненко напомнил, что в августе 2024 года в Воронежской области проходил форум «Рубеж», где были собраны активисты со всей страны, и момент вторжения подходила к концу первая смена. «Мы тогда собрались, обсудили, что надо заканчивать “Рубеж” и выезжать в Курскую область, чтобы работать на складе, заниматься эвакуацией, помогать по линии доставки гуманитарки. Первая группа в количестве порядка 80 человек выехала прямо с форума, остальные уже подтянулись чуть попозже», — добавил Тараненко.