Волонтер Тараненко: НФ развернул гуманитарный центр за 48 часов с вторжения ВСУ

Тараненко напомнил, что в августе 2024 года в Воронежской области проходил форум «Рубеж», где были собраны активисты со всей страны, и момент вторжения подходила к концу первая смена. «Мы тогда собрались, обсудили, что надо заканчивать “Рубеж” и выезжать в Курскую область, чтобы работать на складе, заниматься эвакуацией, помогать по линии доставки гуманитарки. Первая группа в количестве порядка 80 человек выехала прямо с форума, остальные уже подтянулись чуть попозже», — добавил Тараненко.