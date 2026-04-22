Подъезд жилого дома обрушился в Сызрани из-за атаки БПЛА, идет работа ПВО

Среди спасённых из-под завалов в Сызрани есть несовершеннолетний.

Источник: Комсомольская правда

Подъезд четырёхэтажного жилого дома частично обрушился в Сызрани. Об этом информирует пресс-служба МЧС. Обрушение произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ночь на среду 22 апреля, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частичного обрушился подъезд жилого многоквартирного дома», — информировал чиновник.

Под завалами при обрушении оказались люди, четверо уже спасены сотрудниками МЧС. Среди спасённых один ребёнок. Еще два человека могут находиться под завалами, добавили в ведомстве.

Обрушились два этажа дома, уточнили в МЧС.

Дополнительные пожарно-спасательные подразделения направлены к месту ЧП.

Федорищев добавил, что силы ПВО продолжают отражать атаку украинских дронов. Также в регионе закрыто небо на всех высотах, уточнил он.

