Подъезд жилого дома обрушился в Сызрани из-за атаки БПЛА, идет работа ПВО

Подъезд четырёхэтажного жилого дома частично обрушился в Сызрани. Об этом информирует пресс-служба МЧС. Обрушение произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ночь на среду 22 апреля, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частичного обрушился подъезд жилого многоквартирного дома», — информировал чиновник.
Под завалами при обрушении оказались люди, четверо уже спасены сотрудниками МЧС. Среди спасённых один ребёнок. Еще два человека могут находиться под завалами, добавили в ведомстве.
Обрушились два этажа дома, уточнили в МЧС.
Дополнительные пожарно-спасательные подразделения направлены к месту ЧП.
Федорищев добавил, что силы ПВО продолжают отражать атаку украинских дронов. Также в регионе закрыто небо на всех высотах, уточнил он.